نجيب ساويرس: باسم يوسف استأذن قبل ما "يشلفطني" على On TV

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس تفاصيل هامة عن موقفه مع الإعلامي باسم يوسف خلال أول ظهور له على شاشة On TV، مؤكدًا أن الانتقادات والهجوم الإعلامي كان دائمًا جزءًا من مسيرته، لكنه يفضل الرد بالحجة والمبدأ بعيدًا عن الانفعال الشخصي.

أزمة باسم يوسف ونجيب ساويرس

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة قناة النهار، إن باسم يوسف استأذنه قبل أن يتصرف في الحلقة الأولى، فرد عليه: «اعمل اللي أنت عاوزه.. بس المهم دمك يبقى خفيف»، في إشارة إلى تقديره لروح الدعابة والاحترام المتبادل.

بيع شركة موبينيل

وتطرق ساويرس إلى حزنه العاطفي عند بيع شركة موبينيل، مشيرًا إلى أن السبب كان عاطفيًا بحتًا، بسبب ارتباطه بالموظفين وولائه للبلد، وليس مصلحة مالية فقط.

احترام حقوق جميع المساهمين

وأضاف أن الصفقة لم تُنفذ فورًا بسبب احترام حقوق جميع المساهمين، حيث رفض العرض الأول لأنه لم يشمل دفع السعر نفسه لجميع الشركاء، مؤكّدًا أن موقفه كان مسألة مبادئ وعدالة.

نزاع قانوني لحماية حقوق المساهمين

وأشار إلى أنه دخل في نزاع قانوني لحماية حقوق المساهمين وتمكن من الفوز، مما أكسبه احترام السوق، وأن البيع النهائي تم بعد ضمان حصول الجميع على السعر نفسه، مؤكّدًا أن هدفه كان ترك إرث يُظهره كرجل أعمال يحترم المبادئ والعدالة، وليس مجرد مستثمر يسعى للربح الشخصي.