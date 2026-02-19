قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجيب ساويرس: باسم يوسف استأذن قبل ما "يشلفطني" على On TV

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
محمد البدوي

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس تفاصيل هامة عن موقفه مع الإعلامي باسم يوسف خلال أول ظهور له على شاشة On TV، مؤكدًا أن الانتقادات والهجوم الإعلامي كان دائمًا جزءًا من مسيرته، لكنه يفضل الرد بالحجة والمبدأ بعيدًا عن الانفعال الشخصي.

أزمة باسم يوسف ونجيب ساويرس 

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة قناة النهار، إن باسم يوسف استأذنه قبل أن يتصرف في الحلقة الأولى، فرد عليه: «اعمل اللي أنت عاوزه.. بس المهم دمك يبقى خفيف»، في إشارة إلى تقديره لروح الدعابة والاحترام المتبادل.

بيع شركة موبينيل

وتطرق ساويرس إلى حزنه العاطفي عند بيع شركة موبينيل، مشيرًا إلى أن السبب كان عاطفيًا بحتًا، بسبب ارتباطه بالموظفين وولائه للبلد، وليس مصلحة مالية فقط.

احترام حقوق جميع المساهمين

 وأضاف أن الصفقة لم تُنفذ فورًا بسبب احترام حقوق جميع المساهمين، حيث رفض العرض الأول لأنه لم يشمل دفع السعر نفسه لجميع الشركاء، مؤكّدًا أن موقفه كان مسألة مبادئ وعدالة.

نزاع قانوني لحماية حقوق المساهمين

وأشار إلى أنه دخل في نزاع قانوني لحماية حقوق المساهمين وتمكن من الفوز، مما أكسبه احترام السوق، وأن البيع النهائي تم بعد ضمان حصول الجميع على السعر نفسه، مؤكّدًا أن هدفه كان ترك إرث يُظهره كرجل أعمال يحترم المبادئ والعدالة، وليس مجرد مستثمر يسعى للربح الشخصي.

نجيب ساويرس باسم يوسف باسم يوسف ونجيب ساويرس موبينيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

عمرو دياب

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

ترشيحاتنا

سطح القمر

تقنية جديدة لاستخراج الأكسجين من تربة القمر.. ماذا ينتظر البشر؟

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد الزيادة الأخيرة

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد الزيادة الأخيرة

الزمالك

مفاجأة.. هل يشارك الزمالك في مونديال الأندية بعد التعديلات الجديدة؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد