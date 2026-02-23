تعيين د.محمد أبو عيطة وكيلاً لمديرية التموين بالغربية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 23 لسنة 2026م، بتعيين محمد محمود أبو عيطة، في وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من المستوى الوظيفي «مدير عام» بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية لمدة عام مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد أبو عيطة، كان يشغل منصب مدير إدارة التموين بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وحاصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة بنها، ومن القيادات الشبابية المشهود لها بالكفاءة الإدارية في وزارة التموين.