ضبط صاحب مخبز بـ 655 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع سمير البلكيمى، نائب رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة، وسهير زعتر، وكيل المديرية.

وتم تشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 655 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز البلدية بتجميع البطاقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على البطاقات وإتخاذ اللازم قانونًا.



ترأس الحملة ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وعضوية إسلام زين الدين، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع عاطف جاد، ومحمود عبدالوهاب، وسحر محمد، مفتشي الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة.