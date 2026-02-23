قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط صاحب مخبز بـ 655 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

بطاقة تموين
بطاقة تموين
ساندي رضا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع سمير البلكيمى، نائب رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة، وسهير زعتر، وكيل المديرية.

وتم تشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 655 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز البلدية بتجميع البطاقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على البطاقات وإتخاذ اللازم قانونًا.

ترأس الحملة ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وعضوية إسلام زين الدين، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع عاطف جاد، ومحمود عبدالوهاب، وسحر محمد، مفتشي الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة.

البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة مخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

القمص تادرس عطية الله إبراهيم

التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

حبة الغلة

زيت جوز الهند والبيكربونات.. خطوات عاجلة لإنقاذ حياة المصابين بحبة الغلة

اتيكيت العزومات

اتيكيت رمضان .. 15 قاعدة لا تتجاهليها في عزومات رمضان

فطار رمضان

5رمضان.. طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص وستربس الدجاج وشوربة الكريمة وسلطة البطاطس بالمايونيز

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد