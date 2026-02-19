قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق رؤية بلاده لمجال الذكاء الاصطناعي
ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
أخبار العالم

نيجيريا تعيد رسم خريطة عائدات النفط لدعم ماليتها العامة

نيجيريا
نيجيريا
أ ش أ

وقّع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أمرا تنفيذيا يقضي بتحويل جميع عائدات النفط والغاز المستحقة للحكومة مباشرة إلى الحساب الاتحادي، في إطار إصلاحات واسعة تهدف إلى تعزيز المالية العامة، وفق شبكة "سي إن بي سي أفريكا.

والحساب الاتحادي (Federation Account) في نيجيريا هو الحساب الرسمي المركزي الذي تودع فيه جميع الإيرادات العامة المستحقة للاتحاد، خصوصا عائدات النفط والغاز والضرائب الاتحادية.

ويعني هذا القرار أن كل عائدات النفط والغاز المستحقة للحكومة الفيدرالية ستُحوَّل مباشرة إلى “الحساب الاتحادي” بدلًا من مرورها عبر جهات أو حسابات وسيطة (مثل بعض ترتيبات شركة النفط الوطنية أو حسابات خاصة).

وبموجب القانون، تحتفظ الشركة الوطنية النيجيرية للنفط بنسبة 30% من أرباح النفط والغاز لتمويل أنشطة الاستكشاف في الأحواض البرية الحدودية، وأوضحت الرئاسة أن هذه الأموال ستحوَّل من الآن فصاعداً إلى الحساب الاتحادي، على أن يتم تخصيصها عبر الموازنة الحكومية.

و تحتفظ الشركة بنسبة 30% من إيرادات مبيعات النفط والغاز لتغطية التكاليف التشغيلية، وتتلقى 30% من عائدات عقود تقاسم الإنتاج، ووفق التوجيه الجديد، ستحول جميع الإيرادات الناتجة عن هذه الترتيبات مباشرة إلى الحساب الاتحادي، فيما ستحصل الشركة بدلا. من ذلك على رسوم إدارية يتم إقرارها ضمن الموازنة.

وستسدد أيضاً مباشرة إلى الحساب الاتحادي مدفوعات ضرائب أرباح البترول وغيرها من الإيرادات القانونية التي كانت تجمعها وتحتفظ بها سابقاً هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا، كما ستقوم هيئة تنظيم قطاعي التكرير والتوزيع بتحويل كامل إيراداتها، على أن تُموَّل تكاليف التحصيل عبر اعتمادات موازنة الدولة.

وذكرت الرئاسة أن الاستقطاعات التي أتاحها القانون أسهمت في تقليص صافي التدفقات النفطية بشكل حاد، وأدت إلى ضغوط مالية على الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية، كما أمر الرئيس بمراجعة القانون وتشكيل لجنة تنفيذية لضمان تطبيق التعديلات.

ويعد النفط العمود الفقري للاقتصاد النيجيري، إذ يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة وعائدات النقد الأجنبي، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في تمويل الموازنة العامة ودعم استقرار العملة.

وتعتمد نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، على صادرات الخام لتغطية جزء كبير من إنفاقها الحكومي، غير أن تقلبات الأسعار العالمية، إلى جانب تحديات داخلية مثل ضعف البنية التحتية، كثيرًا ما تؤثر في مستويات الإنتاج والعائدات.

وفي ظل سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، تتجه أبوجا إلى إصلاحات في إدارة إيرادات النفط وتحسين كفاءة التحصيل وتنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد المفرط على الخام.

الرئيس النيجيري بولا تينوبو عائدات النفط والغاز المستحقة للحكومة تعزيز المالية العامة شبكة سي إن بي سي أفريكا

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة : مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

أحمد سعد الدين

ناقد فني: السيناريو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل فني

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

