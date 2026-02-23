رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدين الهجمات الإرهابية في شمال غرب نيجيريا

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، بشدة الهجمات الإرهابية «الوحشية والمنسقة» التي وقعت أمس الأول بولاية زامفارا، الواقعة في شمال غرب نيجيريا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 مدنيا واختطاف نساء وأطفال.

وأكد يوسف - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الاتحاد الإفريقي يرفض بشكل قاطع جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف ضد المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، واصفا هذه الأعمال بأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد خطير للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة.

وأعرب رئيس المفوضية عن تضامن الاتحاد الكامل مع حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، مقدما تعازيه الصادقة للأسر المتأثرة بالحادث، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وجدد دعم الاتحاد الثابت لجهود نيجيريا في مواجهة التحديات الأمنية واستعادة السلام الدائم.

ودعا يوسف إلى الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع النساء والأطفال المختطفين، وحث على تعزيز العمل المنسق والجماعي لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات، بما يتماشى مع التزام الاتحاد الإفريقي بتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة.