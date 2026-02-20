زوجة ولي عهد الأردن بإطلالة رمضانية في إفطار أول يوم

شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة له برفقة زوجته رجوة خلال حضورهما حفل إفطار أول ليالي شهر رمضان الكريم.

علق الأمير الحسين على الصور قائلا:"مع رجوة اليوم خلال الإفطار مع العائلة

كل عام وأنتم بخير ".

إطلالة رجوة تخطف الأنظار

تألقت رجوة في الصور بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت عباءة فضفاضة باللون الأسود الذي اتسم ببعض التطريزات ذات اللون الأحمر.

ولم تبالغ رجوة في الإكسسوارات والمجوهرات وهو ما جعل إطلالتها تجمع بين الأناقة و البساطة، ونالت صورهما رودا السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت رجوة بخصلات شعرها البني المموج المنسدله، واختارت مكياجا هادئا للغاية كشف عن جمالها الطبيعي.