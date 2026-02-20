غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بلوك مختلف

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة غادة عبد الرازق



تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الأسود ونسقت معه حزام لافت حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.



أكلملت غادة عبد الرازق إطلالتها بمجموعة متنوعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، بدت غادة عبد الرازق بخصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا لافتا كشف عن جمالها.