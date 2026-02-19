قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالعبايات والقفاطين.. نجمات استقبلن رمضان بجلسات تصوير خاصة

قفطان رمضان
قفطان رمضان
ريهام قدري


في أول أيام شهر رمضان، حرصن عدد من النجمات على مشاركة جمهورهن أجواء الاستعداد للشهر الكريم من خلال جلسات تصوير خاصة، تألقن فيها بالعبايات والقفاطين المطرزة التي عكست روح الشرق وأناقة الموسم الرمضاني.


درة
خطفت الأنظار بإطلالة راقية بقفطان مطرز بتفاصيل ذهبية ناعمة، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الشرقية، فيما انسدل شعرها بتسريحة بسيطة زادت الإطلالة فخامة.
 

بسمة بوسيل
ظهرت بعباية أنيقة بدرجات البيج مع تطريز يدوي ناعم، ونسقت معها إكسسوارات بسيطة، ما منحها طابعًا رمضانيًا هادئًا ومميزًا.
نسرين طافش
اختارت قفطانًا بألوان دافئة مستوحاة من أجواء المغرب، مع لمسات تطريز كثيفة على الأكمام، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت تفاصيل التصميم.
هيفاء وهبي
كعادتها، لفتت الأنظار بإطلالة أكثر جرأة، حيث ارتدت عباية بتصميم عصري مزين بالأحجار اللامعة، ونسقت معها مكياجًا قويًا أبرز ملامحها الجريئة.
يارا
اعتمدت إطلالة ناعمة بقفطان أبيض مطرز بخيوط فضية، وظهرت بأجواء تصوير دافئة عكست روح البساطة والرقي.
وتؤكد هذه الإطلالات أن العبايات والقفاطين تظل الخيار الأول للنجمات مع حلول رمضان، حيث تجمع بين الاحتشام والأناقة، وتتنوع تصاميمها بين الكلاسيكي والعصري لتناسب مختلف الأذواق.

قفطان رمضان فنانات بالقفطان قفطان درة يارا بالقفطان درة بالقفطان نسرين طافش بالقفطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

ترشيحاتنا

الصحابى الجليل أبو هريرة

أبو هريرة.. معلومات قد لا تعرفها عن أكثر الصحابة رواية للحديث

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. أزهري يجيب

يفطر أم لا يفطر

يفطر أم لا يفطر؟ .. الأزهر للفتوى يوضح 44 حُكمًا حول المفطرات

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد