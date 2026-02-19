بالعبايات والقفاطين.. نجمات استقبلن رمضان بجلسات تصوير خاصة



في أول أيام شهر رمضان، حرصن عدد من النجمات على مشاركة جمهورهن أجواء الاستعداد للشهر الكريم من خلال جلسات تصوير خاصة، تألقن فيها بالعبايات والقفاطين المطرزة التي عكست روح الشرق وأناقة الموسم الرمضاني.



درة

خطفت الأنظار بإطلالة راقية بقفطان مطرز بتفاصيل ذهبية ناعمة، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الشرقية، فيما انسدل شعرها بتسريحة بسيطة زادت الإطلالة فخامة.



بسمة بوسيل

ظهرت بعباية أنيقة بدرجات البيج مع تطريز يدوي ناعم، ونسقت معها إكسسوارات بسيطة، ما منحها طابعًا رمضانيًا هادئًا ومميزًا.

نسرين طافش

اختارت قفطانًا بألوان دافئة مستوحاة من أجواء المغرب، مع لمسات تطريز كثيفة على الأكمام، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت تفاصيل التصميم.

هيفاء وهبي

كعادتها، لفتت الأنظار بإطلالة أكثر جرأة، حيث ارتدت عباية بتصميم عصري مزين بالأحجار اللامعة، ونسقت معها مكياجًا قويًا أبرز ملامحها الجريئة.

يارا

اعتمدت إطلالة ناعمة بقفطان أبيض مطرز بخيوط فضية، وظهرت بأجواء تصوير دافئة عكست روح البساطة والرقي.

وتؤكد هذه الإطلالات أن العبايات والقفاطين تظل الخيار الأول للنجمات مع حلول رمضان، حيث تجمع بين الاحتشام والأناقة، وتتنوع تصاميمها بين الكلاسيكي والعصري لتناسب مختلف الأذواق.