الملكة رانيا بـ لوك مختلف خلال زيارتها للهند .. شاهد

حرصت الملكة رانيا، زوجة ولي العهد الأردني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، خلال زيارتها لدولة الهند لحضور قمة الأعمال العالمية لمجموعة تايمز 2026 التي أُُقيمت في نيودلهي.

إطلالة الملكة رانيا في الهند



تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة مختلفة، حية ارتدت توب باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معها جيبة ذات طابع و تطريز مختلف.

تميزت إطلالة الملكة رانيا بأنها جمعت بين الأناقة والبساطة، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال.

ومن الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.