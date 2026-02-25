لهو الأطفال ينتهي بمشاجرة بين طرفين في العمرانية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين وقيامهما بالتعدى على بعضهما بأسلحة بيضاء بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عامل ، سائق بإحدى شركات النقل الذكى "مصابان بجروح متفرقة"– مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) ، وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال وتبادلا التعدى بالضرب بالأيدى مما أدى إلى إصابتهما المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .