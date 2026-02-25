القبض على المتهمين بالتعدى على قائد سيارة بسلاح أبيض وسرقته بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أحد قائدى السيارات وسرقته بالإكراه بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من (سائق "مصاب بجرح قطعى بالرأس" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (3 أشخاص) لحدوث مشاجرة بينهم لخلاف حول أولوية المرور وذلك حال إستقلالهم دراجة كهربائية تعدى خلالها المشكو فى حقهم عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته وتمكنوا من الإستيلاء منه على " هاتفى محمول".

أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضافوا بإعادتهم الهاتفين المستولى عليهما عقب إنتهاء المشاجرة قبل إنصرافهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





