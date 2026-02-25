التدخين لا يفطر في رمضان.. شاهد رد الدكتور حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أن الصيام في رمضان له فوائد صحية كبيرة، وملايين المواطنين تتحسن صحتهم خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة جيدة للمدخنين للتوقف عن التدخين.

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن التدخين يعتبر شهوة، ومن يقول إن التدخين لا يفطر يكون مخطئًا أو غير ملم بأحكام الصيام.

وأضاف أن التدخين يشبه الشهوة مثل العلاقة الزوجية، مؤكدًا أن مجرد الامتناع عن الأكل أو الشراب لا يعني صحة الصيام إذا تم ممارسته ما يفطر، كما في حالة العلاقة الزوجية، حيث الصائم لا يصبح صائمًا إذا مارس العلاقة رغم عدم تناول الطعام.