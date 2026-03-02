قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

كأس الخطيب .. ختام البطولة المفتوحة للفرق لكرة السرعة

كأس الخطيب
كأس الخطيب
حسن العمدة

اختُتمت منافسات البطولة المفتوحة للفرق (كأس الخطيب) لكرة السرعة، والتي أُقيمت على ملاعب نادي رويال بالتجمع، وسط أجواء رمضانية مبهجة ومنافسات قوية بين الفرق المشاركة.


وشهدت المباراة النهائية مواجهة حماسية جمعت بين فريق محمد أسامة (الملعب ولّع) وفريق محمد نجاح (ع الدكة)، فيما أُقيمت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريق حازم ياسر (جت سليمة) وفريق رؤى الهلالي (على الله).


وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن تتويج فريق محمد نجاح بالمركز الأول، فيما حلّ فريق محمد أسامة في المركز الثاني، وجاء فريق رؤى الهلالي في المركز الثالث، بينما احتل فريق حازم ياسر المركز الرابع.


وأُقيمت النهائيات بحضور كل من المهندس أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، واللواء سامح يوسف نائب رئيس الاتحاد، واللواء منتصر إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي رويال، والكابتن سيد حجازي مدير النشاط الرياضي بالنادي، والكابتن علي جمعة المدير الفني للمنتخبات.


ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد الخطيب بالمستوى الفني المتميز الذي قدمته الفرق المشاركة، مؤكدًا أن البطولة عكست حجم التطور الذي تشهده لعبة كرة السرعة، كما حرص على تكريم الفرق الأربعة ومنحهم مكافآت مالية خاصة دعمًا للاعبين وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق خلال الفترة المقبلة.


وتأتي هذه البطولة في إطار خطة الاتحاد لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والدولية.

البطولة المفتوحة للفرق كأس الخطيب كأس الخطيب نادي رويال بالتجمع

أومودا القطط
بنتلي
كيا تيلورايد
كورفيت C8
