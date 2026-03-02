كأس الخطيب .. ختام البطولة المفتوحة للفرق لكرة السرعة

اختُتمت منافسات البطولة المفتوحة للفرق (كأس الخطيب) لكرة السرعة، والتي أُقيمت على ملاعب نادي رويال بالتجمع، وسط أجواء رمضانية مبهجة ومنافسات قوية بين الفرق المشاركة.



وشهدت المباراة النهائية مواجهة حماسية جمعت بين فريق محمد أسامة (الملعب ولّع) وفريق محمد نجاح (ع الدكة)، فيما أُقيمت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريق حازم ياسر (جت سليمة) وفريق رؤى الهلالي (على الله).



وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن تتويج فريق محمد نجاح بالمركز الأول، فيما حلّ فريق محمد أسامة في المركز الثاني، وجاء فريق رؤى الهلالي في المركز الثالث، بينما احتل فريق حازم ياسر المركز الرابع.



وأُقيمت النهائيات بحضور كل من المهندس أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، واللواء سامح يوسف نائب رئيس الاتحاد، واللواء منتصر إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي رويال، والكابتن سيد حجازي مدير النشاط الرياضي بالنادي، والكابتن علي جمعة المدير الفني للمنتخبات.



ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد الخطيب بالمستوى الفني المتميز الذي قدمته الفرق المشاركة، مؤكدًا أن البطولة عكست حجم التطور الذي تشهده لعبة كرة السرعة، كما حرص على تكريم الفرق الأربعة ومنحهم مكافآت مالية خاصة دعمًا للاعبين وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق خلال الفترة المقبلة.



وتأتي هذه البطولة في إطار خطة الاتحاد لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والدولية.