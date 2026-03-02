قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ياسمين الخطيب: عاد البطل وعلى الجميع توخي الحذر

ميرنا محمود

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

و علقت إلاعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها بموقع فيسبوك : عاد البطل وعلى الجميع توخي الحذر.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.


وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.

