رجل محترم.. ياسمين الخطيب تدافع عن محمد عبد المنصف بعد تصريحاته الأخيرة

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب علي تصريحات محمد عبد المنصف عن طليقته الثانية.

وكتبت الخطيب من خلال حسابها الشخصي اكس :" الناس زعلانين عشان فيه راجل محترم، اتكلم على طليقته بكل خير!



كشف الكابتن محمد عبد المنصف، حارس مرمى منتخب مصر السابق، تفاصيل زواجه الثاني وعلاقته بطليقته، وذلك خلال استضافته في برنامج ورا الشمس، حيث تطرق للحديث عن فترة استمرت سبع سنوات دون علم زوجته الأولى بزواجه الآخر.

وأوضح عبد المنصف أن زواجه الثاني استمر لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى أنه تعمّد إخفاء الأمر حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى واستقرار بيته، مؤكدًا أن إخبار الزوجة بزواج زوجها من أخرى يعد أمرًا صعبًا وغير مقبول من وجهة نظره