تيشيرت الخطيب بمليون جنيه.. وميدالية حسن شحاتة بـ700 ألف في مزاد الأهلي الخيري

شهد حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية مزادًا خيريًا مميزًا على عدد من مقتنيات أساطير كرة القدم المصرية، وسط أجواء تنافسية بين رجال الأعمال الحاضرين لدعم أنشطة المؤسسة وأعمالها الخيرية.

وجذب المزاد اهتمام الحضور بعد طرح مقتنيات نادرة لنجوم كبار في الكرة المصرية، من بينهم محمود الخطيب وحسن شحاتة وعلي أبو جريشة، حيث وصلت بعض القطع إلى أرقام كبيرة خلال المزايدة.

قميص أبو جريشة يفتتح المزاد

بدأ المزاد بقميص نادي الإسماعيلي الموقع من أسطورة الدراويش علي أبو جريشة، حيث انطلقت المزايدة بسعر 10 آلاف جنيه قبل أن تتصاعد تدريجيًا حتى وصلت إلى 100 ألف جنيه.

وحسم رجل الأعمال محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، المنافسة على القميص ليحصل عليه في النهاية بهذا المبلغ.

ميدالية المعلم تشعل المنافسة

وشهد المزاد منافسة قوية على ميدالية تاريخية تبرع بها أسطورة الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق حسن شحاتة.

ودخل رجل الأعمال أحمد أمين مسعود في منافسة قوية مع محمد الجارحي للفوز بالميدالية، قبل أن يحسم الأخير الصفقة مقابل 700 ألف جنيه، في واحدة من أبرز لحظات المزاد.

قميص الخطيب يحطم الأرقام

أما القطعة الأبرز في المزاد فكانت قميص أسطورة الأهلي ورئيس النادي محمود الخطيب، الذي ارتداه خلال أول بطولة أفريقية يحققها الأهلي عام 1982.

وشهد القميص مزايدات كبيرة قبل أن يحسمه محمد الجارحي أيضًا بمبلغ وصل إلى مليون جنيه، ليكون أعلى رقم تم تسجيله خلال المزاد.

دعم الأنشطة الخيرية

ومن المقرر أن تذهب حصيلة المزاد بالكامل إلى صندوق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، لدعم المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء مشروع «بيت الأهلي» في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع نطاق الخدمات المجتمعية التي تقدمها المؤسسة.