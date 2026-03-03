وزيرة التضامن تواصل لقاء أعضاء مجلس النواب.. وتوجه بسرعة التعامل مع طلبات دوائرهم

واصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءاتها الدورية مع عدد من السادة النواب أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور السيد الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذة داليا مختار نوح مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزارة على الإطلاع على طلبات السادة النواب والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائرهم

في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في عدد من ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي قيادات الوزارة بسرعة التعامل مع الطلبات الواردة من السادة النواب، بمنتهي الشفافية، وذلك في إطار جهود الوزارة بسرعة التعامل مع الطلبات والشكاوى الواردة من المواطنين.

ومن جانبهم حرص السادة النواب على توجيه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقاءهم والإطلاع على طلباتهم وتجاوب المسئولين بالوزارة على بحث تلك الطلبات وتذليل أية مشاكل تواجه المواطنين.