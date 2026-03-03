قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التضامن تواصل لقاء أعضاء مجلس النواب.. وتوجه بسرعة التعامل مع طلبات دوائرهم

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءاتها الدورية مع عدد من السادة النواب أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور السيد الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذة داليا مختار نوح مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزارة على الإطلاع على طلبات السادة النواب والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائرهم  

 في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في عدد من ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي قيادات الوزارة بسرعة التعامل مع الطلبات الواردة من السادة النواب، بمنتهي الشفافية، وذلك في إطار جهود الوزارة بسرعة التعامل مع الطلبات والشكاوى الواردة من المواطنين. 

ومن جانبهم حرص السادة النواب على توجيه  الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقاءهم والإطلاع على طلباتهم وتجاوب  المسئولين بالوزارة على بحث تلك الطلبات وتذليل أية مشاكل تواجه المواطنين.

