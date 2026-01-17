أرسنال يتعادل سلبيا مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة تفوق واضح لفريق أرسنال بتسديده 9 كرات على مرمى نوتنجهام مقابل 4 فقط للأخير، ولكن المباراة شهدت تألق الحارس سيلس.

فيما شهدت المباراة استحواذ قوي من جانب الجانرز بنسبة 60% مقابل 40% فقط لنوتنجهام فورست.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل وتيمبر.

خط الوسط: زوبيميندي، رايس وأوديجارد.

خط الهجوم: مادويكي، مارتينلي وجيوكيريس.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.