أرسنال يواجه نوتنجهام فورست في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي

يستعد فريق أرسنال، بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الجانرز لمواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على الصدارة.

موعد مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست

من المقرر أن تُقام مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست اليوم السبت على أرضية ملعب «سيتي جراوند»، معقل فريق نوتنجهام فورست. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في توقيت مناسب لمتابعي الكرة الإنجليزية في الوطن العربي.

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في مصر والشرق الأوسط، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال

من المتوقع أن يدخل ميكيل أرتيتا المباراة بتشكيل قوي من أجل حصد النقاط الثلاث، حيث يعتمد على:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، سكيلي

خط الوسط: مارتن أوديجارد، زوبيمندي، ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جيوكيريس، لياندرو تروسارد

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يدخل أرسنال المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ما يعكس الاستقرار الفني والمستوى المميز الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.

في المقابل، يعاني فريق نوتنجهام فورست في صراع الهروب من مناطق الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط.

مواجهة بطموحات مختلفة

تحمل المباراة طموحات متباينة بين الفريقين، حيث يسعى أرسنال لتعزيز صدارته، بينما يبحث نوتنجهام فورست عن استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الموسم



