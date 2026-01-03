قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يستقر بشكل نهائى على رحيل ثنائى الدفاع فى انتقالات يناير | خاص
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال يواجه بورنموث سعيا لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال
إسراء أشرف

يسعى فريق أرسنال لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على بورنموث، مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الموسم الحالي 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المدفعجية، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب البريميرليج، ومواصلة الابتعاد عن أقرب منافسيهم مانشستر سيتي، بعد الفوز الكبير على أستون فيلا 4-1 في الجولة التاسعة عشرة، ليصبح رصيد أرسنال 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

في المقابل، يسعى بورنموث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على أرسنال، رغم الفوارق الفنية والنتائج، مع طموح لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية وتعزز موقعه في جدول الترتيب.

ويتصدر أرسنال جدول الدوري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 37 هدفًا وتلقوا 12 هدفًا، ليكون الفريق الأقوى دفاعيًا في المسابقة.

بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 8، والخسارة في 6، مع تسجيل 29 هدفًا واستقبال 35 هدفًا.

آرسنال أرسنال بورنموث الدوري الإنجليزي أرسنال ضد بورنموث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محافظ حضرموت اليمنية: سيطرنا على معسكر الأدواس شمالي المكلا

صورة ارشيفية

سماع إطلاق نار في مدينة المكلا في اليمن

صورة أرشيفية

حكومة فنزويلا: الهجوم الأمريكي يهدف للاستيلاء على النفط والمعادن في بلادنا

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

فيديو

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد