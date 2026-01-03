أرسنال يواجه بورنموث سعيا لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي

يسعى فريق أرسنال لمواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على بورنموث، مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الموسم الحالي 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المدفعجية، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب البريميرليج، ومواصلة الابتعاد عن أقرب منافسيهم مانشستر سيتي، بعد الفوز الكبير على أستون فيلا 4-1 في الجولة التاسعة عشرة، ليصبح رصيد أرسنال 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

في المقابل، يسعى بورنموث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على أرسنال، رغم الفوارق الفنية والنتائج، مع طموح لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية وتعزز موقعه في جدول الترتيب.

ويتصدر أرسنال جدول الدوري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 37 هدفًا وتلقوا 12 هدفًا، ليكون الفريق الأقوى دفاعيًا في المسابقة.

بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 8، والخسارة في 6، مع تسجيل 29 هدفًا واستقبال 35 هدفًا.