عاجل | البحوث الفلكية: الثلاثاء أول أيام شهر شعبان فلكياً

إسلام خالد

​أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تفاصيل الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية لهلال شهر شعبان لعام 1447هـ.

الثلاثاء 20 يناير أول أيام شهر شعبان فلكياً لعام 1447هـ

واوضح المعهد بأن غرة شهر شعبان ستوافق فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026م.


تشير الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد إلى ان هلال شهر شعبان يولد  مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9:53 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (الموافق 18/1/2026م)، وهو يوم الرؤية.

​ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وفي أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

​يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد متفاوتة؛ حيث يغرب في مكة المكرمة قبل الغروب بـ 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ 23 دقيقة، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (19 - 24 دقيقة).

​بناءً على هذه الحسابات الفلكية، فسوف يكون  يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب 1447هـ.

​تكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026م.

​وتأتي هذه البيانات في إطار الدور العلمي للمعهد لتحديد البدايات الفلكية للشهور العربية، مع التأكيد على أن الكلمة النهائية تظل لدار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع اللجان العلمية والشرعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
شعبان شهر شعبان معهد البحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية غرة شهر شعبان

