قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من أجل ريمونتادا تاريخية.. قمة نارية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لخوض مواجهة حاسمة أمام أتلتيكو مدريد الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يسعى الفريق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في محاولة تحقيق ريمونتادا تاريخية بعد نتيجة الذهاب الثقيلة.

مهمة شبه مستحيلة بعد رباعية الذهاب

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كبير لصالح أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد، ما وضع برشلونة في موقف صعب قبل لقاء العودة. ويحتاج الفريق الكتالوني إلى الفوز بفارق كبير من الأهداف لقلب الطاولة وانتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ورغم صعوبة المهمة، يعول برشلونة على حالته المعنوية المرتفعة بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة، إلى جانب الدعم الجماهيري المتوقع في الكامب نو.

دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة

ويدخل برشلونة اللقاء بعدما حقق فوزًا عريضًا على فياريال بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، مؤكدًا جاهزيته الفنية والبدنية للمواجهة المرتقبة.

في المقابل، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على ريال أوفييدو بهدف دون مقابل في الجولة ذاتها من الدوري، ليؤكد هو الآخر استعداده للحفاظ على تفوقه ومواصلة مشواره نحو اللقب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة مجانًا وحصريًا عبر تطبيق شاهد دون الحاجة إلى اشتراك، فيما لن تُنقل المباراة عبر قناة إم بي سي مصر

برشلونة اخبار الرياضة كوره عالمية كأس ملك اسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح وشقيقته

مصدومين.. شقيقة محمد صلاح بعد الفيديو المتداول لبناته على تيك توك

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

ترشيحاتنا

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

سحابة المشروم

"سحابة المشروم" تثير الذعر.. هل حدثت انفجارات نووية في إيران؟

سعر الدولار اليوم في مصر 2 مارس 2026.. تحديث مسائي جديد

سعر الدولار اليوم في مصر 2 مارس 2026.. تحديث مسائي جديد

بالصور

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
تاتا موتورز

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد