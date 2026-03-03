من أجل ريمونتادا تاريخية.. قمة نارية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لخوض مواجهة حاسمة أمام أتلتيكو مدريد الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يسعى الفريق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في محاولة تحقيق ريمونتادا تاريخية بعد نتيجة الذهاب الثقيلة.

مهمة شبه مستحيلة بعد رباعية الذهاب

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كبير لصالح أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد، ما وضع برشلونة في موقف صعب قبل لقاء العودة. ويحتاج الفريق الكتالوني إلى الفوز بفارق كبير من الأهداف لقلب الطاولة وانتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ورغم صعوبة المهمة، يعول برشلونة على حالته المعنوية المرتفعة بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة، إلى جانب الدعم الجماهيري المتوقع في الكامب نو.

دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة

ويدخل برشلونة اللقاء بعدما حقق فوزًا عريضًا على فياريال بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، مؤكدًا جاهزيته الفنية والبدنية للمواجهة المرتقبة.

في المقابل، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على ريال أوفييدو بهدف دون مقابل في الجولة ذاتها من الدوري، ليؤكد هو الآخر استعداده للحفاظ على تفوقه ومواصلة مشواره نحو اللقب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة مجانًا وحصريًا عبر تطبيق شاهد دون الحاجة إلى اشتراك، فيما لن تُنقل المباراة عبر قناة إم بي سي مصر