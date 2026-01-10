قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفر وقتك.. كيفية عمل محفظة فودافون كاش من البيت والأكواد المهمة

خالد يوسف

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن كيفية عمل محفظة فودافون كاش من البيت، حيث وفرت الكثير من الجهد والوقت على المواطنين، فأصبح تحويل الأموال واستلامها عن طريق ضغطة واحدة على إشعار الإرسال، حتى وأنت في المنزل، بعد أن كان تحويل المال يتطلب الذهاب إلى فرع البنك أو البريد وتوقيع أوراق.

كيفية عمل محفظة فودافون كاش 

تتيح محفظة فودافون كاش للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان من البيت، دون الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر، وتوجد طريقتان بسيطتان لعملية فتح محفظة فودافون كاش على تليفونك:

أولا.. على العميل التوجه لأقرب فرع لفودافون، وأن يطلب من الموظف فتح المحفظة على تليفونه، على أن يكون رقم التليفون مسجلًا باسمه، وتواجد البطاقة بيده ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية

ـ سيقوم الموظف بملئ البيانات

ـ بعد ذلك سوف توقع على العقود

ـ ثم تقوم بتفعيل الرقم السري من 6 أرقام

ـ وبذلك سيكون لديك محفظة إلكترونية.

ثانيا.. يمكن للعميل إن كان من الذين يجيدون استخدام الهاتف المحمول فتح محفظة فودافون وهو جالس فى البيت، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ اطلب *9# وهو الكود المختصر لفودافون كاش.

ـ قم بتسجيل الرقم القومي للبطاقة الخاصة بك والمسجلة في الشركة.

ـ سوف يطلب منك إنشاء رقم سري لتعيينه لمحفظتك، فاختار رقمًا سريًا ويجب ألا تطلع عليه أحد، لأنه سوف يمثل خطورة على المحفظة إذا تمت معرفته.

وبذلك تكون انتهيت من عملية إنشاء محفظة إلكترونية على تليفونك، ويمكنك استخدام جميع خدماتها، مع ملاحظة عند إنشاء محفظة فودافون كاش من المنزل فإنك لن تستفيد من خدماتها إلا لمدة 3 أشهر لحين  تأكيد المحفظة من فرع فودافون. 

كيفية عمل محفظة فودافون كاش أونلاين

عن كيفية عمل محفظة فودافون كاش أونلاين، فإنها تعتمد على الهاتف المحمول بشكل أساسي، حيث لا تحتاج إلى تطبيق إلزامي للعمل، وبمجرد تفعيل المحفظة، يمكن تنفيذ معظم العمليات أونلاين، مثل:

ـ تحويل الأموال لأي رقم فودافون كاش آخر أو للشركات الأخرى.

ـ دفع فواتير المرافق والخدمات.

ـ الشراء والدفع لدى التجار الداعمين للخدمة.

ـ التبرعات وسداد الاشتراكات المختلفة.

 كود عمل محفظة فودافون كاش من البيت

وحول كود عمل محفظة فودافون كاش من البيت، فإن خدمة فودافون كاش تعمل من خلال مجموعة أكواد مختصرة (USSD) تمكن العميل من التحكم الكامل في المحفظة.

ويُعد الكود الرئيسي لتشغيل الخدمة هو #5*9*، ومن خلال هذا الكود يمكن للمستخدم إنشاء الرقم السري، وإجراء عمليات التحويل، والاستعلام عن الرصيد، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمحفظة.

أكواد تسهل من عملية الدفع والسحب

هناك مجموعة من الأكواد التى لابد من استخدامها عند الاعتماد على فودافون كاش، هي:

ـ *9*13# لمعرفة رصيدك فى فودافون كاش.

ـ *9*7* الرقم المرسل إليه* المبلغ# لتحويل مبلغ من فودافون كاش لشخص ما. 

ـ *9*500# لمعرفة آخر عملية تحويل من فودافون كاش.

ـ *9* 12# هذا الكود يمكنك من تغيير الرقم السري إذا أردت.

