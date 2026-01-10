قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز أبو بكر علي غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة
بث مباشر | الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الـ27 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى
تكنولوجيا وسيارات

في ليالي الشتاء.. كيفية ربط الموبايل بالتلفاز عن طريق البلوتوث والاستمتاع في المنزل

ربط الموبايل بالتلفاز
ربط الموبايل بالتلفاز
خالد يوسف

يتساءل الكثير عن كيفية ربط الموبايل بالتلفاز عن طريق البلوتوث، لضمان البقاء في المنزل في ليالي الشتاء، لمشاهدة المباريات أو الاستمتاع بسهرة لطيفة بدلا من الخروج للمقهى في الأجواء الباردة، وأصبح ربط المحمول بالتلفاز عن طريق البلوتوث وسيلة سهلة لنقل الصوت والصورة أو استخدام الموبايل كجهاز تحكم عن بعد.

كيفية ربط الهاتف بالتلفاز عن طريق البلوتوث

يتضمن ربط الهاتف بالتلفاز عن طريق البلوتوث، أكثر من خطوة تكون كالآتي:

ـ افتح إعدادات التلفاز وانتقل إلى قائمة البلوتوث أو الأجهزة اللاسلكية.

ـ فعَّل البلوتوث على الهاتف من خلال الإعدادات.

ـ ابحث عن التلفاز ضمن قائمة الأجهزة المتاحة على الهاتف.

ـ اضغط على اسم التلفاز لإتمام عملية الاقتران.

ـ قد يطلب منك إدخال رمز تحقق يظهر على التلفاز لتأكيد الربط.

ـ تأكد من أن الهاتف والتلفاز قريبان من بعضهما البعض لتجنب مشاكل الاتصال.

كيفية ربط الهاتف بالتلفاز عن طريق WiFi

يتيح ربط الهاتف بالتلفاز عن طريق Wifi، نقل الصوت والصورة بجودة عالية ودون أي كابلات، وإليكم الخطوات:

ـ تأكد من اتصال الهاتف والتلفاز بنفس شبكة  WiFi.

ـ فعَّل ميزة "Screen Mirroring" أو  "Cast"على التلفاز.

ـ اختر خيار "Cast" أو "Miracast" من قائمة الإعدادات بالهاتف،.

ـ اختر التلفاز من الأجهزة المتاحة.

ـ انتظر لحين اكتمال الاتصال وبدء عرض الشاشة على التلفاز.

ـ عليك التأكد من سرعة الإنترنت لضمان تجربة عرض سلسة وبدون تقطيع.

كيفية ربط الهاتف بالتلفاز عن طريق البلوتوث سامسونج

تدعم هواتف وتلفزيونات سامسونج الربط عبر البلوتوث بسهولة، ما يتيح تشغيل الصوت من الهاتف على سماعات التلفاز أو استخدام الهاتف للتحكم.

ـ انتقل إلى إعدادات التلفاز ثم الصوت ومن ثم Bluetooth Audio Devices.

ـ فعَّل البلوتوث على الهاتف وابدأ البحث عن الأجهزة.

ـ اختر التلفاز من قائمة الأجهزة للربط.

ـ بعد الاتصال، يمكن استخدام الهاتف كمصدر صوتي أو للتحكم في تشغيل الوسائط.

كيفية ربط الهاتف بالتلفاز بدون كابل

يشمل ربط الهاتف بالتلفاز بدون كابل، تقنيات البلوتوث، WiFi، وMiracast، ولا يتطلب أي أسلاك إضافية، وإليكم الخطوات:

ـ فعَّل خيار "Screen Mirroring" أو "Cast" على التلفاز.

ـ افتح قائمة الربط اللاسلكي أو الانعكاس اللاسلكي للشاشة على الهاتف.

ـ اختر التلفاز من الأجهزة المتاحة.

ـ انتظر حتى يظهر محتوى الهاتف على الشاشة الكبيرة.

كيفية ربط الهاتف بالتلفاز عن طريق البلوتوث  LG

تكون تلفزيونات LG مزودة بميزة البلوتوث لتوصيل الهواتف بسهولة، وإليكم الخطوات:

ـ انتقل إلى الإعدادات من قائمة التلفاز ومن ثم  Bluetooth Device List.

ـ فعل البلوتوث على الهاتف وابحث عن التلفاز.

ـ اختر اسم التلفاز للربط وإتمام الاقتران.

ـ بعد الاتصال، يمكن تشغيل الصوت مباشرة على سماعات التلفاز.

كيفية ربط الهاتف بالتلفاز عن طريق Wifi سامسونج

وعن كيفية ربط الهاتف بالتلفاز عن طريق Wifi سامسونج، فإنها تتطلب أكثر من خطوة تكون كالآتي:

ـ تأكد من اتصال الهاتف والتلفاز بنفس شبكة WiFi.

ـ فعل خاصية Screen Mirroring. في التلفاز

ـ افتح على الهاتف Smart View من لوحة الإشعارات أو الإعدادات.

ـ اختر التلفاز من الأجهزة المتاحة.

ـ بعد الاتصال، ستتمكن من عرض الصور والفيديوهات مباشرة على الشاشة الكبيرة.

