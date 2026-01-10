قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى غريب يروج لمسلسل «هي كيميا» المقرر عرضه في رمضان
كيفية صرف المعاشات والحوالات البريدية عن طريق ماكينات الـ ATM
هل صلاة العشاء قبل الفجر بساعة حرام؟.. هذا آخر وقت لأدائها بدون إثم
للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم
بوليتيكو: ترامب لا يسعي للاستحواذ على جرينلاند ضمن صفقة بشأن أوكرانيا
جامعة العاصمة تتيح إمكانية التبرع للمجمع الطبي من InstaPay
من قلب الشرقية.. صغيرتان ضحيتان لعنف زوجة الأب| القصة الكاملة
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي وأمن القومي لمصر
واشنطن تترقب وبكين تستعد .. الصين تُدشن حاملة طائرات بتكنولوجيا الإطلاق الكهرومغناطيسي المتقدمة
سعر الذهب اليوم 10-1-2026
OpenAI تطلق خدمة ChatGPT Health للصحة والرفاهية الرقمية

OpenAI
OpenAI

أعلنت شركة OpenAI عن طرح ميزة جديدة ضمن منصتها تحمل اسم ChatGPT Health، موجهة لتقديم معلومات وإرشادات عامة حول الصحة والرفاهية لمستخدمي ChatGPT حول العالم. 

تأتي هذه الخطوة استجابةً لكون الصحة واحدة من أكثر المجالات التي يستخدم فيها ChatGPT حاليًا، إذ تشير تحليلات الشركة – بعد إزالة هوية المستخدمين – إلى أن أكثر من 230 مليون شخص يطرحون أسئلة متعلقة بالصحة والرفاه أسبوعيًا عبر المنصة.

يوصف ChatGPT Health بأنه مساحة مخصصة داخل الخدمة، صُممت بالتعاون الوثيق مع أطباء، بهدف مساعدة المستخدمين على فهم تاريخهم الصحي بصورة أفضل، وإدارة جوانب من نمط حياتهم، مع التأكيد على أنه أداة مساندة للرعاية الطبية وليست بديلًا عنها. 

تؤكد OpenAI أن الهدف هو تمكين الأفراد من لعب دور أكثر فاعلية في متابعة صحتهم، مع دعم الأطباء والأنظمة الصحية بدل استبدالها.

ربط آمن بسجلات طبية وتطبيقات لياقة

يركز ChatGPT Health على جمع شتات المعلومات الصحية للمستخدم، والتي تكون موزعة عادة بين بوابات إلكترونية، وتطبيقات، وأجهزة قابلة للارتداء، ونتائج مخبرية وملفات PDF وملاحظات طبية.

يتيح النظام للمستخدمين ربط سجلاتهم الطبية وتطبيقات الرفاهية – مثل Apple Health وFunction وMyFitnessPal – بشكل آمن، ليتمكن ChatGPT من الاستناد إلى بياناتهم الصحية الفعلية عند تقديم الردود.

توضح OpenAI أن هذا الربط يمكّن ChatGPT Health من مساعدة المستخدم في فهم نتائج الفحوصات الأخيرة، والاستعداد لمواعيد الأطباء، والحصول على نصائح عامة حول كيفية التعامل مع النظام الغذائي أو خطط التمارين الرياضية، وحتى فهم الفروق بين خيارات التأمين الصحي المختلفة استنادًا إلى نمط الاستهلاك الصحي الخاص به.

دعم للرعاية… لا تشخيص ولا علاج

تشدد OpenAI على أن ChatGPT Health ليس أداة للتشخيص أو العلاج، ولا يقصد به اتخاذ قرارات طبية بدل الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. 

وبدلًا من ذلك، يركز النظام على مساعدة المستخدمين في التعامل مع الأسئلة اليومية المتعلقة بالصحة، وفهم الأنماط على المدى الطويل، وليس فقط أثناء فترات المرض، حتى يشعروا بأنهم أكثر استعدادًا للمناقشات الطبية المهمة مع المختصين.

توضح الشركة أن الميزة صُممت لدعم الرعاية الصحية لا لاستبدالها، وأن التوصيات التي يقدمها النظام تظل في إطار المعلومات العامة وتوضيح الخيارات، مع الدعوة إلى الرجوع إلى الأطباء والمهنيين الصحيين عند اتخاذ قرارات علاجية أو دوائية.

مساحة مستقلة بخصوصية معززة

تعمل ChatGPT Health كمساحة منفصلة داخل ChatGPT، مع طبقة إضافية من إجراءات الخصوصية لحماية البيانات الصحية الحساسة. 

تؤكد OpenAI أن المحادثات التي تجري داخل قسم Health لا تُستخدم لتدريب نماذجها الأساسية، في خطوة تهدف إلى طمأنة المستخدمين بشأن استخدام بياناتهم الطبية.

إذا بدأ المستخدم محادثة ذات طابع صحي في النسخة العامة من ChatGPT، سيقترح النظام الانتقال إلى مساحة Health للاستفادة من الحماية الإضافية، بما في ذلك فصل هذه المحادثات عن بقية بيانات التدريب.

 وترى الشركة أن هذا الفصل ضروري نظرًا لحساسية المعلومات الصحية مقارنة بأنواع أخرى من البيانات الشخصية.

إتاحة تدريجية ومناطق جغرافية مستثناة

بدأت OpenAI في إتاحة ChatGPT Health لمجموعة صغيرة من المستخدمين الأوائل، بهدف اختبار التجربة وتحسينها قبل توسيع النطاق. وتشمل الفئات المؤهلة حاليًا مستخدمي خطط ChatGPT Free وGo وPlus وPro خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والمملكة المتحدة، مع خطط لتوسيع الإتاحة تدريجيًا.

توضح الشركة أن التكامل مع السجلات الطبية وبعض تطبيقات الرفاهية متوفر في الولايات المتحدة فقط في المرحلة الحالية، وأن ربط خدمة Apple Health يتطلب استخدام نظام iOS. 

وتعتزم OpenAI، مع إدخال التحسينات اللازمة، طرح ChatGPT Health لجميع المستخدمين على الويب وتطبيق iOS خلال الأسابيع المقبلة، مع إتاحة نموذج تسجيل مسبق للراغبين في الحصول على الخدمة عند توفرها.

