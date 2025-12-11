أخبار التكنولوجيا| حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا.. كل ما تحتاج معرفته عن أول جهاز مادي من OpenAI

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025 في أسرع وقت
الأمطار خفيفة .. الطقس اليوم| أجواء باردة وتحرير من اضطراب البحر
وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا.. كل ما تحتاج معرفته عن أول جهاز مادي من OpenAI

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

صفقة ترامب السرية.. الذي يخفيه بيع رقاقات "إنفيديا" للصين؟
 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسمح لشركة "إنفيديا" الرائدة في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي ببيع شرائحها المتقدمة H200 للعملاء "المعتمدين" في الصين.

عطل عالمي يضرب كوبيلوت مايكروسوفت.. ما الذي يخفيه الانقطاع المفاجئ في وقت حساس؟
 

أفاد مستخدمون بتعطل واسع النطاق في مساعد الذكاء الاصطناعي الشهير من مايكروسوفت، "كوبيلوت"، حيث أثر الانقطاع ليس فقط على المنصة المستقلة الخاصة به، بل طال أيضا تكاملاته الحيوية في تطبيقات مايكروسوفت 365 المستخدمة على نطاق واسع مثل "وورد"، و"إكسل"، و"تيمز".


حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا

أعلنت الحكومة الأسترالية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، وثريدز، على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، حيث لا يسمح لهم بإنشاء حسابات جديدة، في حين تم تعطيل الحسابات الموجودة.

تحرير الفيديو بأسلوب احترافي في دقائق.. صور جوجل تحصل على ميزات جديدة

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيق الصور “Google Photos”، والتي تهدف إلى تسهيل تحرير الفيديو وإنشاء مقاطع الفيديو المميزة.

هيقلب الدنيا.. كل ما تحتاج معرفته عن أول جهاز مادي من OpenAI
 

تخطو شركة OpenAI خطوة جديدة بتوسعها من البرمجيات إلى الأجهزة الاستهلاكية، من خلال شراكة مع جوني آيف، المصمم الأسطوري في مجال التقنية، والرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان. 

فيسبوك يتجدد.. تغييرات جديدة تركز على التواصل بين الأصدقاء وتعزيز تجربة المستخدم

في خطوة جديدة قد تعيد صياغة دور فيسبوك في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة ميتا، عن تحديثات كبيرة لتطبيقها الشهير، في محاولة لإعادة التركيز على ما ينجح بالفعل، مثل فيسبوك ماركت Marketplace، مع إضافة ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأصدقاء.

شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم  Mi Chat

أفادت تقارير بأن شركة شاومي، تعمل على تطوير مساعد ذكي جديد للرد على الأسئلة ط، يسمى "Mi Chat"، وذلك وفقا لمنشور حديث على حساب WeChat العام “Du Jia”، حيث تشير التسريبات إلى أن النسخة الأولية منه تم الانتهاء منها بالفعل.


احترس.. عملية احتيال جديدة تستخدم ChatGPT لسرقة بياناتك

ظهرت عملية احتيال جديدة على الإنترنت تتنكر على شكل متصفح "ChatGPT Atlas"، وقد حذر الباحثون الأمنيون المستخدمين من هذه النسخة المزيفة التي تبدو وكأنها نسخة أصلية، لكنها تهدف إلى سرقة بيانات الحسابات.


أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لـ 6 هواتف.. هل جهازك ضمن القائمة؟

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 المستند إلى أندرويد 16 في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع التحديث تدريجيا ليصل إلى المزيد من الأجهزة وفقا للجدول الزمني الرسمي.

