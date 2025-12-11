أخبار التكنولوجيا| حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا.. كل ما تحتاج معرفته عن أول جهاز مادي من OpenAI

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسمح لشركة "إنفيديا" الرائدة في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي ببيع شرائحها المتقدمة H200 للعملاء "المعتمدين" في الصين.

عطل عالمي يضرب كوبيلوت مايكروسوفت.. ما الذي يخفيه الانقطاع المفاجئ في وقت حساس؟



أفاد مستخدمون بتعطل واسع النطاق في مساعد الذكاء الاصطناعي الشهير من مايكروسوفت، "كوبيلوت"، حيث أثر الانقطاع ليس فقط على المنصة المستقلة الخاصة به، بل طال أيضا تكاملاته الحيوية في تطبيقات مايكروسوفت 365 المستخدمة على نطاق واسع مثل "وورد"، و"إكسل"، و"تيمز".

أعلنت الحكومة الأسترالية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، وثريدز، على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، حيث لا يسمح لهم بإنشاء حسابات جديدة، في حين تم تعطيل الحسابات الموجودة.

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيق الصور “Google Photos”، والتي تهدف إلى تسهيل تحرير الفيديو وإنشاء مقاطع الفيديو المميزة.

هيقلب الدنيا.. كل ما تحتاج معرفته عن أول جهاز مادي من OpenAI



تخطو شركة OpenAI خطوة جديدة بتوسعها من البرمجيات إلى الأجهزة الاستهلاكية، من خلال شراكة مع جوني آيف، المصمم الأسطوري في مجال التقنية، والرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان.

في خطوة جديدة قد تعيد صياغة دور فيسبوك في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة ميتا، عن تحديثات كبيرة لتطبيقها الشهير، في محاولة لإعادة التركيز على ما ينجح بالفعل، مثل فيسبوك ماركت Marketplace، مع إضافة ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأصدقاء.

شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat

أفادت تقارير بأن شركة شاومي، تعمل على تطوير مساعد ذكي جديد للرد على الأسئلة ط، يسمى "Mi Chat"، وذلك وفقا لمنشور حديث على حساب WeChat العام “Du Jia”، حيث تشير التسريبات إلى أن النسخة الأولية منه تم الانتهاء منها بالفعل.



احترس.. عملية احتيال جديدة تستخدم ChatGPT لسرقة بياناتك

ظهرت عملية احتيال جديدة على الإنترنت تتنكر على شكل متصفح "ChatGPT Atlas"، وقد حذر الباحثون الأمنيون المستخدمين من هذه النسخة المزيفة التي تبدو وكأنها نسخة أصلية، لكنها تهدف إلى سرقة بيانات الحسابات.



أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لـ 6 هواتف.. هل جهازك ضمن القائمة؟

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 المستند إلى أندرويد 16 في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع التحديث تدريجيا ليصل إلى المزيد من الأجهزة وفقا للجدول الزمني الرسمي.