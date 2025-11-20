البيت الأبيض يعارض مشروع قانون يقيّد مبيعات إنفيديا من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين

كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبت من الكونجرس رفض مشروع قانون جديد يستهدف الحد من قدرة شركة إنفيديا (NASDAQ: NVDA) على بيع شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول خاضعة لحظر أمريكي.



وبحسب وكالة (بلومبرج) الأمريكية، اليوم /الخميس/، فإن المقترح المعروف باسم قانون جين GAIN للذكاء الاصطناعي يهدف إلى إنشاء آلية تتيح للشركات الأمريكية حق الأولوية في شراء شرائح الذكاء الاصطناعي قبل السماح ببيعها إلى الصين أو دول أخرى مشمولة بالقيود؛ ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، مع احتمالات بأن يُدمج ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي.



ويعد الموقف الرسمي للإدارة مكسباً مهماً لإنفيديا، التي كثّفت خلال الأشهر الماضية جهود الضغط لتخفيف القيود على صادراتها الخارجية.



ورغم أن الصين كانت تمثل سوقاً رئيسياً للشركة، فإن إنفيديا أشارت في وقت سابق من العام إلى أنها لم تعد تعتمد على السوق الصينية في توقعاتها المستقبلية نتيجة القيود التنظيمية المتزايدة.



يأتي ذلك في وقت تشدد فيه بكين رقابتها على الشرائح الأمريكية، في إطار مساعيها لبلوغ الاكتفاء الذاتي في تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وتزامن التقرير مع إعلان إنفيديا نتائج فصلية تفوقت على التوقعات، إلى جانب توجيهات مستقبلية قوية للربع الحالي، بينما أكد الرئيس التنفيذي جنسن هوانج أن تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ليست فقاعة، في ظل اتساع قاعدة طلب العملاء عالمياً.

