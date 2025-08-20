قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 681 ندوة علمية حول حفظ الجوارح وصون الحواس من المعاصي

عبد الرحمن محمد

 نظمت وزارة الأوقاف 681 ندوة علمية في مختلف محافظات الجمهورية، جاءت جميعها تحت عنوان: "{إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} ... حفظ الجوارح عن المعاصي والمخالفات"، وذلك بهدف التأكيد على أهمية صون الجوارح عن كل ما يغضب الله تعالى، وحماية الحواس من الانزلاق إلى المعاصي والآثام.

وشدد العلماء المشاركون في هذه الندوات على أن التزام المسلم بمراقبة أفعاله وأقواله ونظراته وحتى خواطره استجابةً لقول الحق سبحانه: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}، يترك أثرًا عظيمًا في تهذيب النفس واستقامة السلوك وصلاح القلب، كما يمثل سبيلًا لتحقيق الطمأنينة الروحية وبناء إنسان متوازن.

وأوضحت الندوات أن ترك الحواس تنفلت في طرق المعاصي يؤدي إلى فساد الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن ضبط الجوارح وحفظها يمثلان ركيزة أساسية في بناء شخصية سوية متوازنة قادرة على مواجهة تحديات الحياة.

كما أكدت أن الشريعة الإسلامية قد جاءت لصيانة الضروريات وترسيخ القيم العليا المتمثلة في الطهر والعفاف والصلاح، بما يحقق الخير للإنسان والمجتمع على السواء.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن عقد هذه الندوات العلمية يأتي في إطار منظومتها الدعوية الشاملة، التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية من خلال عدد من الوسائل والبرامج، من أبرزها "الندوات العلمية"، و"القوافل الدعوية"، و"الأسابيع الثقافية"، وذلك دعمًا لرسالة المسجد في نشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة، والإسهام الجاد في بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا يقوم على أسس إيمانية وأخلاقية راسخة.

