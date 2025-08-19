بالتعاون مع "مصر الخير".. أوقاف القاهرة تنظم دورة تدريبية للواعظات حول الغُرم

أقامت مديرية أوقاف القاهرة، اليوم "الثلاثاء"، دورة تدريبية للواعظات بمسجد العلي العظيم بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، بهدف نشر الوعي المجتمعي بقضية الغُرم والتعريف بآثارها السلبية وسبل معالجتها.

وتركزت الدورة على تزويد الواعظات بالمعرفة والمهارات الدعوية اللازمة لشرح أبعاد هذه القضية، وبيان انعكاساتها على الأسر والمجتمع، إضافة إلى تقديم الحلول الشرعية والاجتماعية التي تسهم في التخفيف من حدتها.

وفي كلمته، أوضح الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن المديرية تحرص على تمكين الواعظات عبر برامج تدريبية متخصصة تنفذ بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بما يعزز دورهن في العمل الدعوي والمجتمعي.

وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم التكافل الاجتماعي، وترسيخ القيم الوطنية، ودعم المبادرات الرامية لتحقيق الأمن الأسري والمجتمعي من خلال برامج نوعية مشتركة مع المؤسسات الوطنية.