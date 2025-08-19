وزير الأوقاف يهنئ ماجد إسماعيل بتوليه رئاسة وكالة الفضاء المصرية

قدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدكتور ماجد إسماعيل يُعد من الكفاءات الوطنية البارزة، وصاحب رؤية علمية متقدمة تستشرف المستقبل، مشددًا على أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة الكبير بدعم مكانة مصر العلمية والتكنولوجية، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي لقطاع الفضاء في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة ومواكبة أحدث التطورات العالمية.

كما دعا الوزير للدكتور ماجد إسماعيل بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مؤكدًا أن قيادة الوكالة أمامها آفاق واسعة لتحقيق إنجازات علمية وتقنية رائدة تليق بمصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.