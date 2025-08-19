وزارة الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في غزة

احتفت وزارة الأوقاف باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة تقديرها للعاملين في ميادين الإغاثة والعمل الخيري داخل مصر وخارجها، لما يقدمونه من جهود وتضحيات في خدمة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم دون تمييز.

وشددت الوزارة على أن العمل الإنساني يمثل ركيزة أساسية في الرسالة الدعوية والاجتماعية، ويجسد قيم الإسلام في الرحمة والتكافل وإغاثة الملهوف، مستشهدة بقول النبي : "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس".

وأكدت الأوقاف أن أخطر المآسي الإنسانية في الوقت الراهن تتمثل في ما يمر به الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة، نتيجة العدوان المستمر والحصار القاسي، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية لتكثيف الجهود الإغاثية وتوحيد الصفوف لدعم حقوق الفلسطينيين المشروعة والعمل على تخفيف معاناتهم.

وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكات المؤسسية بين الدول والمنظمات، وإسناد العمل الإنساني إلى الوكالات المختصة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق العدالة والسلام والتعايش، مؤكدة أن "الإنسانية لا تتجزأ، والحقوق لا تُجَزّأ".



