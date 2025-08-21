قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
ديني

هل قراءة القرآن بدون وضوء جائزة.. الإفتاء توضح

قراءة القرآن
قراءة القرآن
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطهارة ليست شرطًا لقراءة سورة الفاتحة أو أي سورة أخرى من القرآن الكريم، حتى عند قبر الميت. 

وأوضح أن جمهور الفقهاء اشترطوا الطهارة من الحدث الأكبر عند مس المصحف الورقي، ومن آداب التلاوة أن يكون القارئ على وضوء، أما القراءة عبر الأجهزة الحديثة مثل الهاتف أو التابلت أو الحاسوب فهي جائزة بلا وضوء.

وأضاف أن من يقرأ القرآن من حفظه أو من أي مصدر غير المصحف وهو غير متوضئ، فلا حرج عليه، حتى عند المقابر إذا قرأ سورة يس أو غيرها بنية الاستغفار للميت. 

وأشار إلى أن القراءة عبر الوسائل الإلكترونية لا تتطلب وضوءًا، وإن كان الأفضل أن يكون القارئ متوضئًا، كما أوصى الإمام النووي في كتابه "التبيان في آداب حمل القرآن". 

كما أن النبي ﷺ كان يحرص على الوضوء عند التلاوة، والطهارة أمر مستحب لكنها ليست شرطًا لصحة القراءة.

وفي المقابل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز قراءة القرآن من المصحف دون وضوء، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79]، وبما ورد في كتاب النبي ﷺ إلى عمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».

وأشار إلى أن قراءة القرآن بغير وضوء بدون مس المصحف جائز شرعا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، لافتًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

بالصور

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي

نادين الراسي
نادين الراسي
نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز

زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز
زوجة كريم عبد العزيز

