نشأت الديهي: فضيحة جزيرة إبستين عملية استخباراتية وليست انحرافات أخلاقية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الوثائق المسربة المتعلقة بفضيحة جزيرة جيفري إبستين، معتبرًا أن ما كُشف لا يمكن فهمه في إطار الفضائح الأخلاقية فقط، بل يجب النظر إليه كـ "عملية استخباراتية" مُحكمة جرى التخطيط لها بعناية.

وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن العالم لا يحكمه الرؤساء بالمعنى الظاهر، بل توجد قوى خفية تدير المشهد من خلف الستار، متسائلًا: “ما هو السيستم الذي أفرز شخصيات بعينها إلى واجهة الحكم؟ ومن الذي جمع قادة وزعماء وشخصيات نافذة من مختلف الدول في جزيرة واحدة؟”

وأوضح أن جزيرة إبستين لم تكن مجرد مكانا للهو، بل مسرحًا لعملية منظمة، حيث جرى استدراج كبار صناع السلاح وشخصيات رفيعة المستوى في بلدانهم، وتصويرهم في أوضاع مخلة مع فتيات، بعضهن قاصرات، مؤكدًا أن الأمر تجاوز غياب القواعد الأخلاقية إلى ملف ابتزاز وتجميع معلومات.

وشدد الديهي على ضرورة قراءة ما جرى في جزيرة إبستين باعتباره إحدى أدوات السيطرة الخفية على مراكز القرار العالمي، وليس مجرد فضيحة أخلاقية عابرة، مؤكدًا أن ما كُشف حتى الآن قد يكون جزءً محدودًا من صورة أكبر وأكثر تعقيدًا، قائلًا "الموضوع يجب أن يضع في سياقه ويقرأ استخباراتيًا وعلميًا لأن اللي جاي ثقيل في الوثائق التي لم يفرج عنها".