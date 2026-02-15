متحدث الوزراء يكشف تفاصيل القرارات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة بتكلفة 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية وتوسيع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن الإجراءات تمتد إلى دعم السلع الأساسية، وزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»، إلى جانب تعزيز خدمات العلاج على نفقة الدولة لتسريع إنهاء قوائم الانتظار.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن محافظة المنيا ستنضم قريبًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استمرار تمويل مشروعات حياة كريمة، بما يعكس توجهًا متكاملًا لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.