قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل القرارات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء
محمود محسن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة بتكلفة 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية وتوسيع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن الإجراءات تمتد إلى دعم السلع الأساسية، وزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»، إلى جانب تعزيز خدمات العلاج على نفقة الدولة لتسريع إنهاء قوائم الانتظار.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن محافظة المنيا ستنضم قريبًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استمرار تمويل مشروعات حياة كريمة، بما يعكس توجهًا متكاملًا لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الضغوط الاقتصادية السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

قانون الإيجار

برلماني: 66 ألف مستأجر تقدموا للحصول على سكن بديل

المحمول

شعبة المحمول: 60% فارق أسعار الموبايلات بين المحلي و الموجود في الدول العربية

لبنان

الروشتة المصرية.. وزير مالية لبنان: نسير على خطى القاهرة لإنقاذ بيروت

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد