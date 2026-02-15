75 دقيقة.. ظهور إمام عاشور والأهلي يواصل إهدار الفرص أمام الجيش الملكي

مرت 75 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ اللقاء بضغط متواصل من جانب لاعبي النادي الأهلي، وهددوا مرمى الفريق المغربي بأكثر من فرصة للتسجيل ولكن حارس الجيش الملكي تصدي لاكثر من كرة أبرزها من مروان عثمان ومحمد على بن رمضان وبن شرقي.

وأهدر بن رمضان فرصة التسجيل للأهلي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر بعد تسديده الكرة في جسد مدافع الجيش الملكي المغربي.

وفي الدقيقة 65 أجرى النادي الأهلي تغيير بنزول إمام عاشور بديلا لمروان عطية وذلك لتنشيط الجبهة الهجومية للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 70 أهدر بن شرقي فرصة محققة للتسجيل لكن كرته أعتلت العارضة بعيدا عن المرمى، وقبله أهدر مروان عثمان فرصة للتسجيل لكن كرته ارتدت من جسد مدافع الجيش الملكي المغربي.

وفي الدقيقة 75 أجرى الأهلي تغييرين بنزول كامويش ويوسف لعمري بدلا من مروان عثمان وأحمد نبيل كوكا.

اشتباك بالأيدي

شهد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي مشاجرة بالأيدي بين لاعبي الفريقين اعتراضا على قرار حكم اللقاء في إحدى الكرات، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتبك لاعبي الفريقين بالأيدي وتسبب ذلك في حدوث بعض أحداث الشغب من قبل جماهير الجيش الملكي المغربي مما دفع أفراد الأمن المكلفين بحراسة أسوار المدرجات بمنع أي احداث شغب ليستكمل اللقاء بعد ذلك.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ويلسين كامويش وحسين الشحات ويوسف بلعمري وإمام عاشور وأحمد عيد وعمرو الجزار وكريم فؤاد.



