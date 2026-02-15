تشكيل مباراة ليفانتي وفالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليفانتي وفالنسيا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:
حراسة المرمى: رايان.
خط الدفاع: ناتشو - لا فوينتي - مورينو - سانشيز.
خط الوسط: أرياجا - مارتينيز - توندي - ألفاريز - لوسادا.
خط الهجوم: روميرو
فيما جاء تشكيل فالنسيا كالتالي:
حراسة المرمى: دميترفيسكي.
خط الدفاع: نونيز - كيومارت - تاريجا - جايا.
خط الوسط: رامازاني - بييلو - أوجريينك - ريوخا.
خط الهجوم: دورو - بيلتران.
ويحتل فريق فالنسيا المركز 18 برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فريق ليفانتي خلفه في المركز 19 برصيد 18 نقطة.