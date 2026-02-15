قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل مباراة ليفانتي وفالنسيا في الدوري الإسباني

فالنسيا
فالنسيا
مجدي سلامة

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليفانتي وفالنسيا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايان.

خط الدفاع: ناتشو - لا فوينتي - مورينو - سانشيز.

خط الوسط: أرياجا - مارتينيز - توندي - ألفاريز - لوسادا.

خط الهجوم: روميرو

فيما جاء تشكيل فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: دميترفيسكي.

خط الدفاع: نونيز - كيومارت - تاريجا - جايا.

خط الوسط: رامازاني - بييلو - أوجريينك - ريوخا.

خط الهجوم: دورو - بيلتران.

ويحتل فريق فالنسيا المركز 18 برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فريق ليفانتي خلفه في المركز 19 برصيد 18 نقطة.

فالنسيا ليفانتي وفالنسيا الدوري الإسباني

