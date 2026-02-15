قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
رياضة

شوبير: الزمالك يقترب من إنهاء ملف شركة الكرة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب نادي الزمالك من تدشين شركة كرة القدم لإدارة الملف بشكل جديد خلال الفترة المقبلة في إطار التطوير والتنظيم الجديد.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “الزمالك أتم كل الورق المتعلق بشركة الكرة وسيعلن إنشاءها بشكل رسمي خلال أيام”. 

وأضاف: “يحاول النادي حل قضايا الفيفا بشأن إيقاف القيد قبل شهرين لعدم التعرض لعقوبات جديدة تمنعه من المشاركة في البطولات القارية”.

اجتماع حاسم في الزمالك

في السياق نفسه، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعه الشهري مساء اليوم، الأحد، بمقر القلعة البيضاء، في جلسة مرتقبة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم النادي.

وسيناقش مجلس إدارة نادي الزمالك الملفات الإدارية والاستثمارية، بجانب اعتماد قرارات مهمة بناءً على توصيات المكتب التنفيذي.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة آخر تطورات أرض أكتوبر والتحركات للحصول على أرض بديلة، ويعتبر ذلك أبرز الملفات على طاولة مجلس الزمالك.

ويتطرق مجلس الزمالك لمناقشة مشروع شركة الكرة المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة في إطار استكمال الهيكلة الإدارية والأمور التنظيمية الخاصة بملف كرة القدم على المستوى المالي والإداري.

وسيتم بحث عدد من الملفات الخاصة بباقي الفرق الرياضية في النادي والتقارير المالية والإدارية.

