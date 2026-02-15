شوبير: الزمالك يقترب من إنهاء ملف شركة الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب نادي الزمالك من تدشين شركة كرة القدم لإدارة الملف بشكل جديد خلال الفترة المقبلة في إطار التطوير والتنظيم الجديد.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “الزمالك أتم كل الورق المتعلق بشركة الكرة وسيعلن إنشاءها بشكل رسمي خلال أيام”.

وأضاف: “يحاول النادي حل قضايا الفيفا بشأن إيقاف القيد قبل شهرين لعدم التعرض لعقوبات جديدة تمنعه من المشاركة في البطولات القارية”.

اجتماع حاسم في الزمالك

في السياق نفسه، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعه الشهري مساء اليوم، الأحد، بمقر القلعة البيضاء، في جلسة مرتقبة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم النادي.

وسيناقش مجلس إدارة نادي الزمالك الملفات الإدارية والاستثمارية، بجانب اعتماد قرارات مهمة بناءً على توصيات المكتب التنفيذي.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة آخر تطورات أرض أكتوبر والتحركات للحصول على أرض بديلة، ويعتبر ذلك أبرز الملفات على طاولة مجلس الزمالك.

ويتطرق مجلس الزمالك لمناقشة مشروع شركة الكرة المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة في إطار استكمال الهيكلة الإدارية والأمور التنظيمية الخاصة بملف كرة القدم على المستوى المالي والإداري.

وسيتم بحث عدد من الملفات الخاصة بباقي الفرق الرياضية في النادي والتقارير المالية والإدارية.