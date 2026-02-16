أضا: مشهد اعتذار إمام عاشور يُحسب لوليد صلاح.. وكامويش علامة استفهام

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن الأجواء قبل مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي كانت مبشرة، في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ المدرجات، موضحًا أن الجميع كان ينتظر مواجهة احتفالية تليق بالحدث في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن من أبرز لقطات اليوم كانت مبادرة وليد صلاح الدين مدير الكرة باصطحاب إمام عاشور إلى الجماهير من أجل الاعتذار، مشيرًا إلى أن اللاعب نفذ الأمر فورًا وتوجه للمدرجات ليعبر عن أسفه، في مشهد وصفه بالإيجابي ويعكس تقدير النادي واللاعب لجماهيره.

أضاف أن الأهلي بدأ المباراة بضغط هجومي واضح منذ الدقائق الأولى، ونجح في تهديد مرمى الجيش الملكي أكثر من مرة، مؤكدًا أن الفريق كان قريبًا من التسجيل في أكثر من فرصة، موضحًا أن إمام عاشور، بعد نزوله إلى أرض الملعب، قدم مستوى مميزًا وظهر بحيوية واضحة في وسط الملعب.

توقف أضا عند إحدى الفرص التي أتيحت للاعب كامويش، معتبرًا أن إهدارها كان مستغربًا، متسائلًا عن طريقة إنهائه للهجمة، خاصة أن الكرة كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء، مشيرًا إلى أنه يرى أن مروان عثمان لو كان في نفس الموقف لتمكن من ترجمتها إلى هدف، معبرًا عن دهشته من ضياع الفرصة بهذه الصورة.