أضا: مشهد اعتذار إمام عاشور يُحسب لوليد صلاح.. وكامويش علامة استفهام

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية
سعر الدولار في البنوك اليوم 16-2-2026
محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم 4 مايو.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
الطقس اليوم|الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية
بدعوة من ترامب.. الرئيس الروماني يعلن مشاركته في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان.. الإفتاء توضح
لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى
تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
رياضة

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن الأجواء قبل مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي كانت مبشرة، في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ المدرجات، موضحًا أن الجميع كان ينتظر مواجهة احتفالية تليق بالحدث في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن من أبرز لقطات اليوم كانت مبادرة وليد صلاح الدين مدير الكرة باصطحاب إمام عاشور إلى الجماهير من أجل الاعتذار، مشيرًا إلى أن اللاعب نفذ الأمر فورًا وتوجه للمدرجات ليعبر عن أسفه، في مشهد وصفه بالإيجابي ويعكس تقدير النادي واللاعب لجماهيره.

أضاف أن الأهلي بدأ المباراة بضغط هجومي واضح منذ الدقائق الأولى، ونجح في تهديد مرمى الجيش الملكي أكثر من مرة، مؤكدًا أن الفريق كان قريبًا من التسجيل في أكثر من فرصة، موضحًا أن إمام عاشور، بعد نزوله إلى أرض الملعب، قدم مستوى مميزًا وظهر بحيوية واضحة في وسط الملعب.

توقف أضا عند إحدى الفرص التي أتيحت للاعب كامويش، معتبرًا أن إهدارها كان مستغربًا، متسائلًا عن طريقة إنهائه للهجمة، خاصة أن الكرة كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء، مشيرًا إلى أنه يرى أن مروان عثمان لو كان في نفس الموقف لتمكن من ترجمتها إلى هدف، معبرًا عن دهشته من ضياع الفرصة بهذه الصورة.

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

المحمول

شعبة المحمول تطرح اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

ياميش رمضان

مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

