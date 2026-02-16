تعزيزا لروح المحبة الوطنية.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يزور محافظ الأقصر

زار غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، سيادة معالي الوزير المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وذلك في إطار زيارته الرعوية إلى إيبارشية طيبة.

رافق غبطته خلال الزيارة نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، حيث جاءت الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون، وتعزيز روح المحبة الوطنية، والشراكة المجتمعية بين الكنيسة، ومؤسسات الدولة، حيث تبادل الطرفان الأحاديث الودية حول أهمية الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة في خدمة المجتمع، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية الاجتماعية، والتنمية.

وأعرب غبطة البطريرك عن تقديره لجهود الدولة في دعم مسيرة التنمية بصعيد مصر، مؤكّدًا أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحرص دائمًا على العمل بروح المحبة والسلام، والمساهمة الفاعلة في خدمة أبناء الوطن بكافة أطيافه.

ومن جانبه، سيادة المحافظ بزيارة صاحب الغبطة، والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور الوطني، والإنساني الذي تقوم به الكنيسة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون، لما فيه خير المجتمع، وخدمة المواطنين.

قدم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الشكر والتقدير والامتنان إلى السيد المحافظ، لما قدمه، وقيادات المحافظة في إجراءات لتقنيين كنيسة السيدة العذراء، بالمريس التي تم وضع حجر الأساس لها.

كذلك، قدم سيادة الوزير المحافظ التهنئة بوضع حجر أساس الكنيسة، واعتذر عن عدم تمكنه الحضور، لارتباطات سابقة خارج المحافظة. واختتم اللقاء بالتمنيات الطيبة المتبادلة، والصور التذكارية.