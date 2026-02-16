القبض على صاحب شركة تخصصت في ترويج الأخبار الكاذبة لزيادة المشاهدات

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تحدث صاحب الحساب عن ضوابط استيقاف رجل الضبط القضائى للمواطنين ، مستشهداً بواقعتين له ادعى خلالهما استيقافه بطريقة غير لائقة .





وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (مالك شركة – سبق إتهامه فى قضية "بلاغ كاذب" - مقيم بالإسكندرية) ، وبمواجهته نفى حدوث ثمة تجاوزات من أى رجال شرطة تجاهه ، وأن نشره مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي يأتي بهدف تحقيق الشهرة وزيادة معدلات المشاهدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب.