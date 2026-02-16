بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة فى الزاوية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة بسبب خلافات حول معاكسة إحدى الفتيات.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة من الأهالى بنشوب مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.



بالفحـص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: ( 3 عاطلين ، إثنين منهما مصابين بجروح قطعية ورش خرطوش ) ، وطرف ثان: (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول قيام الطرف الأول بمعاكسة خطيبة أحد أفراد الطرف الثانى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بإستخدام (فرد خرطوش وأسلحة بيضاء) محدثين الإصابات سالفة الذكر، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم ( فرد خرطوش –

5 أسلحة بيضاء ) المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.