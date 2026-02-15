القبض على المتهم بالتعدي على والد خطيبته السابقة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على "مسن" داخل المحل الخاص به بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (موظف بالمعاش – مقيم بدائرة القسم) بقيام خطيب كريمته سابقاً (مندوب مبيعات – مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" لخلافات بينهما ، أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





