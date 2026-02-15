جنايات المنصورة تحيل أوراق متهم أنهى حياة شقيفه لمفتى الجمهورية

قررت جنايات المنصورة،بمحافظة الدقهلية، ، إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وذلك بعد قيامه بالتخلص من شقيقه، لمحاولة المجني عليه تقويم سلوك المتهم لتعاطيه المواد المخدرة بنطاق مركز الجمالية، وحددت جلسة 24 ابريل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر في القضية رقم 7071 لسنة 2025 جنايات مركز الجمالية.

كان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"باسم .ا.ش ا"، لأنه في يوم 16-10-2025 بدائرة مركز الجمالية - محافظة الدقهلية قتل المجني عليه شقيقه" وليد " عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل شقيقه فعلى إثر خلافات بين المتهم والمجني عليه المتوفى لمحاولة الأخير تقويم سلوك المتهم وإقصائه عن تعاطي المواد المخدرة فأوغر المتهم رغبة شيطانية في نفسه خرج بها عن طبائع الأمور والناموس الطبيعي للإنسانية وهي التخلص من شقيقه وان في ذلك راحة لباله ومرتعاً لسوء مسلكه دون رقيب ولبث في عزمه بروية وفكر هادئ متأن وأعد لذلك مخططاً وفي سبيل تنفيذ ما اعتزم عليه أعد سلاحاً أبيض - سكين.

بين أمر الإحالة أن المتهم انتظر قدوم الليل وتوجه إلى مسكن المجني عليه حيث أيقن تواجده به وما أن تقابل معه حتى استل المتهم ذلك السكين إحرازه للتعدي على المجني عليه والإجهاز عليه وبمحاولة المجني عليه اقصائه عنه كال المتهم طعنة نافذة إلى صدر المجني عليه شقيقه دون وازع ديني أو رادع أسرى قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

اقترنت الجناية بأن أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهر مخدر - حشيش - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر - نبات الحشيش الجاف - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز سلاحاً أبيض - سكين - دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

مستنكراً من قبيح فعله وإشهاره لسلاح أبيض سكين حتى سمعت أنين زوجها فهرعت إليه لتجده ملقى أرضاً يسيل دماً وقد لاذ المتهم بالفرار فتعالت صرخاتها واصطحبت والعامة زوجها إلى المستشفى الذي لقى حتفه بها متأثراً بجراحه وعزت قصد المتهم من ذلك إزهاق روح المجني عليه الذي دأب على نصح المتهم وإقصائه عن سوء سبيله وخلفه معه لاعوجاج مسلكه.