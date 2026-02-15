روبيو يستهل جولته في أوروبا الشرقية لتعزيز العلاقات مع زعيمين مؤيدين لترامب

استهل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، جولة في أوروبا الشرقية تستغرق يومين.

ووصل روبيو اليوم إلى سلوفاكيا، حيث سيبدأ جولته الأوروبية ثم سيتجه إلى المجر لتعزيز العلاقات مع البلدين اللتين تربطهما علاقات ودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعملان بشكل وثيق مع واشنطن، حسبما أورد موقع “يو إس نيوز” الأمريكي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أن روبيو، سيستغل هذه الزيارة لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والقضايا الثنائية، بما في ذلك التزامات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومن المقرر أن يلتقي روبيو اليوم برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، وسيلتقي روبيو غدًا برئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي بدا أعماله أمس الأول، الجمعة.