بـ95 مليار دولار.. وزير دفاع الاحتلال يطلق خطة درع إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إطلاق خطة "درع إسرائيل" الدفاعية بقيمة 350 مليار شيكل (نحو 95 مليار دولار) لمدة عشر سنوات.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على ضرورة توسيع الإنتاج المحلي للأسلحة لمواجهة نقص الذخيرة العالمي والخلافات مع الحلفاء.

وميدانيا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة الخضر جنوب بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) ، تمهيدًا لهدم بناية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال، يرافقها عدد من الجرافات، اقتحمت منطقة "أرض الدير" غرب البلدة، وأغلقتها ومنعت الفلسطينيين من حرية التنقل، وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يُبلغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تمهد، منذ لحظة الاقتحام، لهدم بناية مأهولة مكوّنة من 3 طوابق

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله، كما واصلت اقتحامها لمدينة سلفيت وانتشارها في الأحياء والطرقات، وسط إجراءات عسكرية مشددة.