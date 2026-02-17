قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب تطالب بتقييم قرار حظر بيع أو تأجير المصانع قبل 3 سنوات ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

طرح المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد هاشم وزير الصناعة، قرار حظر بيع أو تأجير المصانع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة، مطالبًا بتقييم الأثر المترتب على هذا القرار وبيان إيجابياته وسلبياته ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، مع ضرورة إدراجه ضمن أولويات عمل الوزارة خلال المائة يوم الأولى.

وأكد رئيس اللجنة أهمية إجراء مراجعة شاملة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى عدم تحقق مستهدفات عام 2025 التي كانت تستهدف وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 15.9%، مرجعًا ذلك إلى تحديات توافر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024.

وطالب برفع سقف الطموحات لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتتجاوز 20% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الزيادة السنوية بنسبة 1% غير كافية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، مع ضرورة عدم الاكتفاء بقياس النجاح بعدد المصانع فقط، بل التركيز على جودة الإنتاج والقيمة المضافة وحجم فرص العمل التي توفرها المشروعات الصناعية.

وشدد على أهمية وضع مؤشرات قياس دقيقة وواضحة لتقييم أثر السياسات الصناعية بصورة موضوعية، إلى جانب تحليل مستهدفات الصادرات وعدم الاكتفاء بالوصول إلى رقم 130 مليار دولار بحلول عام 2030 دون النظر إلى نوعية الصادرات، مطالبًا بالتركيز على تصدير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة بدلًا من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم النمو المستدام.

صناعة النواب مجلس النواب أحمد بهاء شلبي القطاع الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

تايلاند

الإعتداء على إسرائيلين في جزيرة بتايلاند

الشرطة الفرنسية

6 أصابوه حتى الموت.. تحديد هوية المشتبه بهم في مقـ.تل ناشط فرنسي

قطعة بحرية إيرانية في مضيق هرمز

بسبب مناورات بحرية .. إيران تغلق جزءا من مضيق هرمز لعدة ساعات

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد