الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين

أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.


وأضاف عبد الغفار -في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، - أن اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة، اجتمعت بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية؛ للتأكد من تفعيل الخطة القومية الصحية للخدمات الطارئة.

وأوضح عبد الغفار أنه تم رفع درجة الاستعداد في أكثر من 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرضى والجرحي من أهالي غزة، وتوفير كل الخدمات الطبية لهم.

غرفة إدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة

وأكد عبد الغفار أن سيارات الإسعاف متواجدة في معبر رفح، لنقل الحالات إلى أماكن تلقي العلاج، لافتا إلى أن غرفة إدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة، وتتواصل مع غرف الطوارئ في المحافظات.

وفي نفس السياق، قالت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري آمال إمام إن تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح انتصار للدبلوماسية الإنسانية والسياسية.

وأضافت إمام - في مداخلة هاتفية لأحد البرامج الفضائية - أن مصر تجني ثمار مجهوداتها لضمان تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة ، لافتة إلى أن الهلال الأحمر المصري ذراع إنساني للدولة المصرية يعمل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة.

سيارات الإسعاف الصحة السيسي الفلسطينيين الدعم معبر رفح

