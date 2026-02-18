قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أسعار الياميش والمكسرات في المجمعات ومعرض “أهلاً رمضان” بالتفصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

ساعات قليلة، ويقترب شهر رمضان الكريم،حيث  شهدت محركات البحث اهتمامًا متزايدًا من المواطنين لمعرفة أسعار الياميش والمكسرات في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب التخفيضات المطروحة داخل معرض أهلاً رمضان، وذلك في ظل سعي الأسر المصرية لتوفير احتياجات الشهر الكريم بأفضل الأسعار الممكنة.

وتشير التوقعات إلى طرح كميات كبيرة من المنتجات بأسعار مخفضة هذا العام، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

أولًا: الفواكه المجففة

https://tiimg.tistatic.com/fp/1/008/430/premium-quality-natural-round-shape-a-grade-dried-fig--180.jpg

https://nuts.com/images/rackcdn/ed910ae2d60f0d25bcb8-80550f96b5feb12604f4f720bfefb46d.ssl.cf1.rackcdn.com/384febe1c500fc8b-aRgu9roK-zoom.jpg

تين مدور الأمراء: 100 جنيه

تين مدور السعيد الجديد: 120 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 4): 400 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 8): 300 جنيه

قمر الدين وفير (400 جرام): 80 جنيه

جوز هند خشن نصف دسم: 160 جنيه

ثانيًا: المكسرات

https://www.threeriversparks.org/sites/default/files/2019-09/Banner%20-%20Hazelnuts%20-%20Lois.jpg

عين جمل قلب أرباع: 480 جنيه

عين جمل أنصاف إكسترا: 530 جنيه

بندق حصى أمريكي: 300 جنيه

لوز حصى أمريكي: 300 جنيه

ثالثًا: منتجات أخرى

https://m.media-amazon.com/images/I/4192T6IbmdL._AC_UF1000%2C1000_QL80_.jpg

https://m.media-amazon.com/images/I/71m%2BIs4YLZL.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Ceratonia_siliqua_Keciboynuzu_1370984_Nevit.jpg/960px-Ceratonia_siliqua_Keciboynuzu_1370984_Nevit.jpg

تمر هندي السلام: 45 جنيه

كركديه العالمية: 180 جنيه

خروب قبرصي قرون إكسترا: 180 جنيه

بلح نعمة (700 جرام): 43 جنيه

أسعار الياميش في معرض “أهلاً رمضان”

يقدم معرض أهلاً رمضان عروضًا تنافسية على مختلف السلع الغذائية، خاصة ياميش رمضان.

المكسرات والبلح

https://m.media-amazon.com/images/I/61NaSV1OVHL.jpg

https://abuelkhir.com/web/image/product.template/38428/image_1024?unique=4b149e4

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0437/8953/files/Medjool_Dates_15_2048x2048.jpg?v=1745516427

بلح أسكوتي (500 جرام): 20 جنيه

بلح أسواني (500 جرام): 25 جنيه

بلح مجدول (500 جرام): 30 جنيه

الفواكه المجففة

https://cdn.mafrservices.com/sys-master-root/h32/hea/62772104462366/32749_main.jpg

جوز الهند (كيلو): 150 جنيه

الزبيب (كيلو): 170 جنيه

الفول السوداني (كيلو): 140 جنيه

المشمشية (كيلو): 200 جنيه

القراصيا (كيلو): 220 جنيه

أسعار الياميش 2026 حسب النوع والجودة

تشير بيانات السوق إلى تفاوت الأسعار وفقًا للجودة وبلد المنشأ:

قمر الدين المصري: يبدأ من 25 جنيهًا

الفستق المحمص: يصل إلى 282 جنيهًا

الزبيب الأبيض: 80 جنيه للكيلو

الزبيب الأحمر: 68 جنيه للكيلو

الزبيب الأسود: 100 جنيه للكيلو

الكاجو المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

الفستق الجامبو: 1218 جنيهًا للكيلو

اللوز المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

البلح: يتراوح بين 25 و90 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة

 أكد عبد الفتاح رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن:أسعار ياميش رمضان هذا العام أقل من العام الماضي.

زيادة الأسعار متواجدة فقط في البندق والمشمش وجوز الهند نتيجة ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.

الاستهلاك هذا العام أقل بنسبة 25-30٪، حيث أن الأجيال الجديدة لا تميل لتناول الياميش التقليدي.

