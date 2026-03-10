اليوم.. عودة بطولة دوري أبطال أوروبا| تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، قائد منتخب مصر السابق، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، الثلاثاء.

وكتب شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "اليوم.. عودة بطولة دوري أبطال أوروبا".



يستضيف ملعب سانت جيمس بارك مواجهة قوية تجمع بين نيوكاسل يونايتد وبرشلونة مساء اليوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويخوض نيوكاسل هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قدم مشوارًا مميزًا في الملحق الإقصائي، حيث نجح في تجاوز كاراباج بطل أذربيجان بنتيجة إجمالية 9-3، عقب احتلاله المركز الثاني عشر في مرحلة الدوري.

في المقابل، أنهى برشلونة مرحلة الدوري في المركز الخامس، ليحجز مقعده في دور ثمن النهائي للمرة العشرين في تاريخه، مواصلًا حضوره المعتاد في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.

وتتكرر المواجهة بين الفريقين للمرة الثانية خلال الموسم الحالي، بعدما التقيا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، حيث نجح الفريق الكتالوني في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1.

ويسعى نيوكاسل لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، بينما يطمح برشلونة لمواصلة تفوقه والاقتراب خطوة جديدة من الأدوار المتقدمة في البطولة.