قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين تؤكد أننا أمام دستور عمل تنفيذي لا يقبل التهاون

المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"
المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن حركة المحافظين ونوابهم التي شهد مراسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تُعد شهادة ثقة جديدة في الكفاءات الوطنية، وانعكاسًا جليًا لإصرار الدولة المصرية على استكمال مسيرة البناء بمواصفات "الجمهورية الجديدة".

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن ما شهدناه اليوم هو انتصار لمبدأ التخصص؛ حيث برزت سيطرة الكوادر الأكاديمية والهندسية والوجوه الشابة والنسائية، مما يؤكد أن اختيار المسؤول الآن بات يخضع لمعايير العلم والخبرة الميدانية والقدرة على مواكبة سرعة الإنجاز الرئاسي، موضحًا أن قيمة هذه الحركة تتجلى في إعطاء دفعة قوية للمحافظات التي تُمثل حجر الزاوية في التنمية كالإسكندرية، والجيزة، ومحافظات الصعيد، والحدود، مما يبعث برسالة طمأنة للمواطن بأن قضاياه اليومية باتت في يد عقول قادرة على التخطيط وسواعد معتادة على العمل الشاق.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين الجدد تؤكد أننا أمام دستور عمل تنفيذي لا يقبل التهاون، وتشديد الرئيس على العمل بعيدًا عن المجاملات والإلمام بتفاصيل المشكلات، هو بمثابة إنهاء رسمي لعصر التقارير المكتبية المجمّلة؛ فالمحافظ اليوم مطالب بأن يمتلك رؤية عين لا رؤية أوراق، وأن يكون تواجده في الشارع بين المخابز ومحطات الصرف وحملات النظافة هو المعيار الحقيقي لتقييمه.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي للمحافظين الجدد إلى التركيز المُكثف على استغلال الموارد وتنمية الموارد الذاتية وجذب المستثمرين تعني أن المحافظ لم يعد مجرد منفق للموازنة العامة، بل هو مسؤول عن تحويل محافظته إلى وحدة اقتصادية منتجة ومكتفية، تساهم في الناتج القومي وتخفف العبء عن كاهل الدولة، مؤكدًا أن رسالة الرئيس حول التصدي بحزم للتعديات على الأراضي الزراعية والترع هي رسالة أمن سيادي؛ فالتهاون في هذا الملف يعني تهديد الأمن الغذائي، وهو اختبار لقوة نفاذ القانون في عهد كل محافظ جديد.

ونوه بأن تأكيد الرئيس السيسي على متابعة مشروعات "حياة كريمة" شخصيًا، يعكس التزام الدولة الأخلاقي تجاه الريف المصري؛ فالمحافظ هنا هو ضامن الأداء الذي يراقب جودة الحياة للمواطن في أبسط حقوقه، مؤكدًا أن التوجيه بالاهتمام بالتخطيط العمراني والهوية البصرية في المحافظات السياحية والمدن الجديدة يعكس وعي القيادة السياسية بأن التنمية ليست مجرد خرسانة، بل هي ثقافة وجمال وقيمة مضافة تُعزز من مكانة مصر السياحية والاستثمارية.

وأكد أن حركة محافظي 2026 تضع الجهاز التنفيذي أمام عقد اجتماعي جديد؛ المحافظ فيه هو قاضٍ إداري يُحقق العدالة في توزيع الخدمات، وقائد ميداني يحل الأزمات في مهدها، ومستثمر ينمي موارد إقليمه، مشيرًا إلى أنها حركة الفرصة الأخيرة للبيروقراطية لكي تتحول إلى أداة بناء مرنة وفعالة تحقق طموحات المصريين.

المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين حركة المحافظين الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظات الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد